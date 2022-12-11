توقعات نجلاء قباني للأبراج لعام 2023

مع نهاية كل عام يبدء المنجمون والمهتمون بالفلك بعرض توقعاتهم للعام الجديد..

و كشفت عالمة الفلك السورية نجلاء القباني عن توقعاتها للعام 2023، حيث ترقب الكثير من متابعيها توقعات العام القادم، خاصة الأشخاص مهتمين بعلم الفلك والأبراج، حيث قالت إن هناك أوقاتاً جيدة سوف تنتظر الكثير من الأبراج هذا العام، وهناك أوقات سيئة لبعض الأبراج.

(المستقلة) تعرض هنا أبرز توقعات العام الجديد للأبراج في عام 2023. حسب نجلاء القباني

توقعات برج الحمل 2023

قالت نجلاء قباني أن عام 2023 سيكون فيه تقدم كبير وداعم لبرج الحمل، من جميع نواحي الحياة، سواء عاطفية الصحية والعملية، حيث لديك قدة على التجربة فهو شيء مميز بين جميه ملفت للانتباه، وقد تساعد الأفكار الجديدة من أجل التطور ونمو الأعمال، وإذا نجحت سوف تساعدك على تقليل الجهد والتعب المبذول بالطريق التقليدية والمعتادة، ففي المجمل سوف تكون 2023 أفضل من السنوات السابقة.

توقعات برج الثور 2023

توقعات هذا العام 2023 لبرج الثور قد تكون سنة مميزة لهم تحمل الكثير من السعادة، سوف تسمع أخبار في بداية العام سعيدة وسوف تحقق يا عزيزي أقصى استفادة منها، وحاول التخطيط لجميع الأنشطة المفيدة والمجدولة، في بداية العام هو أفضل وقت لتحقيق ذلك، وتنسيق كافة الإنجازات والأفعال بشكل ممتاز، ولكن سوف يلتزمون بجميع الإجراءات والخطط من أجل تحقيق الأهداف والأفكار.

توقعات برج الجوزاء 2023

هو عام فريد ومميز لمواليد برج الجوزاء، حيث سيكون مليئاً بالنجاحات في العمل، وسوف تحقق الإنجازات والحصول على مبلغ مالي كبير، ففي هذا العام انتهات المعاناة، على الصعيد الشخصي سواء في إنهاء زواج أو هجرة، سوف تتحسن الأمور وتكون بداية جديدة وأناساً جدداً.

توقعات برج السرطان 2023

توقعات سنة 2023 لمواليد برج السرطان سوف تكون سنو مشجعة وهم أناس محظوظون، فهذه السنة سوف نستعد لكل ما هو جديد وقد تحصل على العديد من الترقيات ومبالغ ضخمة، أما من الناحية الشخصية فستكون أكثر نضجاً في الأمور الشخصية وسوف تنهي علاقة سامة.

توقعات برج الأسد 2023

توقعات هذا العام لمواليد برج الأسد جذرية وتحديات، حيث تأتي خسارة في الاستثمارات، ويجب أن ينتبه من العروض الخادعة والمخادين في حياتهن حيث يعتبر النصف الثاني من السنة سوف يتغير المنزل، وتصبح هناك علاقة بين العائلة والعمل، ولا بد أن يركز برج الأسد هذا العام على تنفيذ الخطط، فالتخطيط هو إحدى مهاراته القوية.

توقعات برج العذراء 2023

تعتبر سنة جديدة في تحسن الأمور في فصل الصيف، ويوجد ازدهار على الصعيد المهني، ووضعك المادي لا بأس بها، سوف تتخلص هذا العام من مشاكل والمحن سوف تكون جيدة، فأنت شخص قادر على التحكم بمصيرك، وسوف تحقق النجاح طالما حلمت به، ومن الناحية العاطفية سوف تنهي قصة تناسبك وسوف تلتقي شخصاً كنت تحلم به، أما من الناحية العائلية يمكن التشاور معهم لإيجاد حل، وخصوصاً إذا كانت لديك الكثير من الأفكار، فلا تخذل هذه الأفكار.

توقعات برج الميزان 2023

تنصح عالمة الفلك مواليد برج الميزان، أنها ستكون سنة مفصلية وسنة حاسمة وتغير كبير، وعليك عدم الاستهتار بصحتك واعتني بغذائك أكثر، ومن الناحية المهنية سوف يكون هناك نجاح كبير وسفر كثير وعلاقات شخصية ومتغايرة في النصف الثاني، أفضل من النصف الأول.

توقعات برج العقرب 2023

توقعات مواليد برج العقرب لعام 2023، تحدث هناك وقائع جديدة سواء من الناحية المادية، حيث تحدث تأرجح بين الصعود والهبوط وسوف يتحسن الوضع في بداية شهر تموز، وسوف تتحسن العلاقات الشخصية، فهذه السنة هي سنة مميزة بالنسبة لك وبداية جديدة، ولكن بالرغم من التغيرات السعيدة سوف تصاب بخيبة واكتئاب في بدايتها.

توقعات برج القوس 2023

برج القوس هو بداية مستويات التوتر حيث ترتفع في بداية العام، وتبدأ في الانتظام والروتين اليومي، يجب الاهتمام بالتغذية وخصوصاً في وجبات الإفطار، وذلك بسبب نقص الفيتامينات والمعادن في جسمك.

توقعات برج الجدي 2023

يعتبر مواليد برج الجدي لديهم تغيرات جذرية فهي سنة جيدة لا بأس بها، وتحدث نجاحات وإنجازات كثيرة، ومن الناحية العاطفية ستكون سنة مميزة وتترك أثر، يمكن تأسيس حياة أسرية ناجحة، ومن الناحية الصحية لا بد من الاهتمام بممارسة الرياضة والتأمل، فسوف يساعد في التخلص من التوتر والقلق، سوف تفتح آفاقاً جديدة مثل السفر والتعرف على أشخاص جديدة.

توقعات برج الدلو 2023

سنة متضاربة بالنسبة لمواليد برج الدلو، سوف تجد نفسك في حالة من الكسل الشديد والخمول، بالرغم من أنها سنة ناجحة وتميل بها إلى الإبداع والارتقاء، حيث تتحسن كلما اقتربنا من فصل الصيف، فسوف تحدث ولادة جديدة، انتبه إلى عمليات الخداع والاحتيال، وبالنسبة للحياة الرومانسية سوف تقع في قصة حب جديدة أو العودة على حب قديم، وسوف تأسس حياة أسرية سعيدة.

توقعات برج الحوت 2023

هي سنو سعيدة معاكسة حيث ينتقل مواليد برج الحوت إلى مكان جديد، من الممكن أن تكون أفضل سنة غريبة، وسوف يتغير مركز أو منصب، يعيش حالة من الضجر أو مواكبة عائلية، سوف تخوض تجارب جديدة وترقية، سوف تتسلط عليك الأضواء، وسوف تتلقى بنصفك الآخر إذا كنت عازباً، وإذا كنت متزوجاً سوف تنجب مولوداً.

المصدر: ليالينا