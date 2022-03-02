توقعات صادمة للمتنبئ الشهير نوسترداموس بخصوص حرب عالمية ثالثة

المستقلة /- نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا حول توقعات المتنبئ الفرنسي “نوستردامس” حصول حرب كبيرة في أوروبا في الربيع القادم، وقالت انه من الصعوبة وضع تواريخ محددة لهذه التوقعات، لكن اعتمادا على احد كتبه فيوجد مؤشرات تدل على انه رأى حربا كبيرة ستندلع في اوروبا هذا الربيع.

وجاء في توقعات المتنبئ امكانية ان تواجه فرنسا تهديدات من الشرق، وتوقع اندلاع حرب عالمية ثالثة في السنوات المقبلة، وانه سيكون هناك حرب ضخمة تمتد من ٢٥ الى ٢٩ عاما تتبعها حروب صغيرة.

أما لعام ٢٠٢٢ توقع نوستردامس ان العالم سيواجه فيضانات وموجات جفاف ستدمر بلدانا عدة اضافة الى حصول مجاعات بسبب التغير المناخي، كما ان كويكبات ستضرب بالأرض وبزوغ التكنولوجيا.

وكان قد حصل المتنبئ على ثناء من الفرنسيين بعدما توقع ان يصل هيتلر الى السلطة في المانيا قبل الحرب العالمية الثانية، ولقب نوستردامس بـ”نبي العذاب”، وكان المنجم والطبيب الفرنسي يستقي الهامه من نصوص انجيلية وخبراته الخاصة، وتركزت توقعاته على الحزن والمجاعة.

وبعد أكثر من ٤٠٠ سنة على اصدار كتابه، لا تزال اعماله تحظى بشعبية كبيرة اذ ان توقعاته مفتوحة على التحليل، حيث توقع عام ١٥٥٥ ان التغير المناخي سيكون سيئا جدا الى درجة ستسبب درجات الحرارة اللاهبة بـ “طهي السمك” في البحار، وتنبأ ان الجنس البشري سيفتقد المياه اكثر من ٤٠ سنة، وعندما يعود المطر، سيشهد العالم فيضانات ستدمر أممًا.