توقعات جاكلين عقيقي للعام الجديد 2021، كوارث وأخطار

المستقلة … مع نهاية السنع الحالية بكل اخداثها التي وقعت ينتظر العديذ من الأشخاص العام الجديد 2021 لتكون افضل من السنك الحالية وتجلب المزيد من الاحداث المفرحة لهم.

الواقع لا يبدو كذلك. وبحسب ما أوضحت عالمة الفلك جاكلين عقيقي فإن سنة 2021 ستكون أشد وأصعب من السنة الحالية، سنة 2020. لن تغيب عنها الكوارث الطبيعية، وستشتد فيها الثورات وتتأزم الاوضاع المعيشية والاقتصادية.

سنة 2021، هي سنة الأخطار والحوادث المأساوية. سنة نشوب الخلافات ووقوع الصدامات الداخلية والخارجية. ستكون سنة قاسية على الجميع، لكنها تحمل في النصف الثاني منها حلولا للأمراض والاوبئة التي تفتك بالعالم، وبصيص نور وأمل على الصعيد الاقتصادي، ولا سيما على مختلف الاصعدة.

تشير عقيقي، أن خلال سنة 2021 ستزداد اعمال العنف والشغب والاغتيالات، مع ظهور الاحزاب السياسية المتطرفة. كما سنشهد حروباً كبيرة وقاسية على الجميع.

بداية السنة المقبلة ستكون صعبة خلال الاشهر الاولى. تحتدم خلالها الخلافات وتتأزم المشاكل والكوارث الطبيعية خصوصا في الفترة الممتدة من حزيران الى ايلول.

الى ذلك، سيشهد العالم ثورة غزو في مجال الاتصالات… ورغم التقدم التكنولوجي والتطور السريع عالميا الا اننا على الصعيد الانساني، سنعود الى العصر الحجري.