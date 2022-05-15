توقعات بوصول سكان كربلاء عام 2025 الى اربعة ملايين ونصف

المستقلة / علي النصر الله / .. كشفت مديرية بلدية كربلاء ، إن عدد سكان المحافظة سيصل في عام 2025 الى اربعة ملايين ونصف المليون نسمة نتيجة الهجرة العشوائية .

وقال مدير البلدية حسن الشريفي في تصريح لعدد من وسائل الإعلام ضمنها ( المستقلة ) مساء الأحد ، إن “المحافظة من أكثر المحافظات التي تشهد تجاوزات على الأملاك العامة” ، مؤكدا “المضي في محاسبتهم وازالة تجاوزاتهم”.

وأوضح إن “التخصيصات المالية ضمن الموازنة العامة التي تحتاجها المحافظة لتنفيذ مشاريعها الخدمية لا تكفي “.