توقعات بوصول سعر خام برنت إلى 50.67 دولارا للبرميل

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المستقلة/- “من المستبعد أن تشهد أسعار النفط الكثير من التعافي في 2021، إذ تهدِّد السلالة الجديدة لفيروس كورونا، والقيود على السفر المرتبطة بها الطلب على الوقود الذي يعتريه الضعف بالفعل”.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز يشمل 39 خبيراً اقتصادياً ومحللاً، وأُجرى في النصف الثاني من ديسمبر أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 50.67 دولاراً للبرميل في العام القادم، محققاً ارتفاعاً من استطلاع الشهر الماضي، الذي توقَّع أن يبلغ متوسط السعر 49.35 دولاراً للبرميل في 2021

وكشف الاستطلاع أنَّه من المتوقَّع أن يبلغ متوسط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47.45 دولاراً للبرميل في 2021.

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