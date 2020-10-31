“توفي أثناء نومه” رحيل النجم العالمى شون كونري عن عمر يناهز 90 عاما

المستقلة/منى شعلان/رحل عن عالمنا النجم الإسكتلندي شون كونري​، اليوم السبت ، بطل أفلام “​جيمس بوند​”، عن عمر ناهز الـ90 عاماً ،وتوفي وهو نائما ، أثناء وجوده في جزر الباهاما، وكان مريضا لبعض الوقت ، حيث كان يعانى من مرض الزهايمر ،وفقا لوسائل إعلام بريطانية.

ويعرف شون كونري sean connery بأسطورة حية ونجم هوليوود، وسيظل دائمًا اسمه لا ينفصل عن جيمس بوند ، الذي قدمه في الفترة من 1983-1962وجعله يتألق في 7 أفلام باعتباره العميل السري الشهير.



وتمكّن من الحصول على العديد من الجوائز الرفيعة المستوى خلال مسيرته المهنية، منها جائزة أوسكار وعدة جوائز بافتا، و3 جوائز غولدن غلوب، وجائزة إنجازات مدى الحياة من أكاديمية الخيال العلمي والفانتازيا وأفلام الرعب الأميركية في عام 1995.

وفي عام 1999، تلقى شون جائزة من حفل مركز كينيدي للجوائز الشرفية، لفئة إنجازات مدى الحياة، كما نال أكثر من 30 جائزة عالمية، أبرزها وسام الفروسية سنة 1999 من قبل الملكة البريطانية إليزابيت الثانية

وقد تم إختياره للقب أكثر الرجال جاذبيةً على قيد الحياة، وكذلك في عام 1999 للقب أكثر رجل جاذبية للقرن من قبل مجلة “بيبول”.



واصيب شون بسرطان الحلق فى أوائل التسعينيات، ثم لعب دور البطولة مع نيكولاس كيج فى عام 1996 فى فيلم The Rock وفى عام 2000، لعب دورًا مختلفًا تمامًا وتلقى تقييمات إيجابية عن فيلم Finding Forrester، الذى لعب دور كاتب منعزل يرتبط مع لاعب كرة سلة أسود شاب هو نفسه كاتب طموح.

ومن أفلام كونري التي لا تُنسى في تسعينيات القرن الماضي “روبن هود: أمير اللصوص” (1991)، “فيرست نايت” (1995)، “ذا روك” (1996)، “دراغون هارت” (1996)، “ذا أفنجرز” (1998)، و”إنترابمنت” إنتاج 1999.

وفي وقت لاحق من حياته المهنية، ظهر في أفلام نالت استحسانا كبيرا مثل The Untouchables، وأعمال تجارية وشعبية مثل Indiana Jones ، ونشر كونرى سيرته الذاتية، “Being a Scot”، التى كتبها بالاشتراك مع Murray Grigor، فى عام 2008.

في نوفمبر 1962، تزوج من ديان سيلنتو بشكلٍ سري، وهي ممثلة استرالية ، وانفصلا في 1973 وتقول شائعات الصحف أن سبب ذلك إساءة معاملته لها، وفي عام 1975، تزوج من ميشلين روكبرون، وهي رسامة فرنسية-مغربية.