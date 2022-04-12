توفيق عبد الحميد يعلن اعتزاله التمثيل نهائيًا

المستقلة/- أعلن الفنان القدير توفيق عبد الحميد اعتزاله التمثيل نهائيًا، بعد انتهائه من تصوير مسلسل “يوتيرن”، والذي يشارك حاليًا في بطولته، والذي أيضًا يشهد عودته للدراما التليفزيون بعد فترة طويلة من الغياب.

ويجسد الفنان توفيق عبد الحميد شخصية طبيب ناجح لديه مستشفى خاص ينظر إلى مهنة الطب على أساس إنها عمل إنساني ورسالة.

وكتب الفنان الكبير توفيق عبد الحميد عبر حسابه على فيس بوك: “أيام معدودة وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا”، وتابع، “قراري سببه حالتي الصحية ولا علاقة لأي شخص به وأرجو احترام رغبتي فى عدم الكلام”.

 

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