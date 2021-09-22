توضيح هام لدخول العراقيين إلى تركيا

المستقلة /- أًصدرت السفارة التركية في العراق، توضيحا بشأن التقديم على فيزا السفر إلى تركيا.

وذكر بيان للسفارة، تلقى “ناس” نسخة منه، (21 أيلول 2021)، أن “بعض شركات السياحة المؤسساتية قدمت إلى شركتنا طلبا من اجل تقديم التسهيلات اليها بخصوص منح مواعيد المراجعة للكروبات السياحية التي تقوم بتنظيمها. ولقد تم اعلام هذه الشركات السياحية، بانها أن تعهدت بعدم أخذ أية مبالغ مالية من زبائنها تحت غطاء الفيزا التركية وان كانت کروباتها السياحية تمتلك حجوزات الطيران والفندق وتهدف إلى تنظيم سفرات سياحية قصيرة الأمد، عندها سيتم منحها تسهیلات محدودة للغاية بخصوص تحديد مواعيد المراجعة، الا ان هذه الشركات السياحية قامت باستغلال المواطنين العراقيين من خلال هذه التسهيلات التي منحناهم إياها وبأساليب تسويقية خاطئة وغير أخلاقية، وعليه فقد قررنا إيقاف منحهم هذه التسهيلات”.

وأضاف، “اعتبارا من هذه اللحظة، سيتم قبول طلبات الفيزا التي يتم اجرائها شخصيا إلى مراكزنا فقط. هذا الإعلان موجه إلى الشعب العراقي العزيز. نرجوكم عدم تصديق اية شركات سياحية او اية مؤسسات وسيطة أخرى وعدم طلب المساعدة منهم فيما يخص مسألة التقديم للفيزا التركية. وبعد حصولكم على الفيزا التركية من خلال شركتنا، سيكون بإمكانكم تنظيم أمور سفركم حسبما ما ترونه مناسبة ومحلا للثقة”.

وتابع، أن “واجهتكم في السابق اية حالات تظلم من هذا القبيل، فنرجو منكم تزويدنا بالمعلومات لكي نتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من اجل رفع تظلمكم”.

وأردف، “نرجو منكم إعلامنا فورا بخصوص كافة الحالات السلبية التي قد تصادفكم خلال تقديمكم للفيزا التركية في مراكزنا. حيث اننا نسعي جاهدين من اجل تقديم أفضل الخدمات اليكم ووفقا لأعلى المستويات الجودة والشفافية. كما اننا نتمني كثيرة بان تقوموا بتقييم موظفينا واعلامنا بجميع آرائكم السلبية والايجابية”.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

توضيح هام لدخول العراقيين إلى تركيا

اخر الاخبار

زلزال بقوة 5.8 قرب ملبورن الأسترالية

اخر الاخبار

أنباء عن وفاة سمير صبري

اخر الاخبار

بايدن: الطريق لا يزال طويلا أمام حل الدولتين!

اخر الاخبار

تقرير خطير يكشف تخطيط الصين لنشر كورونا بالعالم بالخفافيش

اخر الاخبار

سوق سوداء لبيع الرواتب بالأردن – تفاصيل

اخر الاخبار

فرقة BTS في مهمة لـ مقر الأمم المتحدة بتكليف من رئيس كوريا الجنوبية

اخر الاخبار

فرقة BTS في مهمة لـ مقر الأمم المتحدة بتكليف من رئيس كوريا الجنوبية

اخر الاخبار

ننتخب للعراق.. دعوة أممية للناخب العراقي للتصويت

اخبار العراق

30 الف عنصر أمني لتأمين زيارة الاربعينية في كربلاء

اخبار العراق

نائب محافظ كربلاء : لدينا رصيد كافي لتجهيز سائل الغاز يصل الى 450 طن

اخر الاخبار

خطة أمريكية لرفع عدد اللاجئين العام المقبل

اخر الاخبار

4 نصائح لتسريع تشغيل الحاسوب

اخر الاخبار

كارثة تسببها اللحوم الحمراء لجسمك

اخر الاخبار

طفلة أردنية بعمر 9 أعوام تروض الضباع والذئاب المفترسة

اخر الاخبار

قطر: الانتهاء من فرش الأرضية العشبية لاستاد نهائي مونديال 2022

اخر الاخبار

بعد أكثر من جلطة في الرئة هذا ما اوصى به كريم فهمي