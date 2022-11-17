توضيح من مطار بغداد الدولي بشأن جدول الرحلات بعد حريق صالة نينوى

المستقلة/- أعلن مطـار بغـداد الدولي، الخميس، السيطرة على حادث حريق اندلع في صالة نينوى، مشيراً إلى “تأخير بعض الرحلات الجوية للمسافرين” جراء الحريق.

وقال مطـار بغـداد في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إنه “تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح للمسافرين الكرام والرأي العام بأن الحريق الذي اندلع في صالة نينوى بالمطار تم السيطرة عليه من قبل العاملين في المطار وفرق الدفاع المدني ولا توجد خسائر بشرية الا بعض الخسائر المادية الطفيفة”.

 

وأضاف، أن “جدول الرحلات الجوية مستمر بصورة منتظمة ومغادرة الرحلات المجدولة لاسيما اسطنبول، المدينة المنورة، أربيل، البصرة، مطار صبيحة، وتأخير بعض الرحلات الجوية للمسافرين، وتم تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير أمن مطار بغداد للوقوف على ملابسات الحريق”.

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