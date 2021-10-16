توصية هامة لمتلقي هذا اللقاح

المستقلة /- مع انتشار المتحور دلتا، وعدم يقين نحو 15 مليون أميركي بكفاية الجرعة الواحدة من جونسون، صوتت لجنة من الخبراء الطبيين الأميركيين بالإجماع على توصية بالحصول على جرعة ثانية من لقاح شركة جونسون أند جونسون المضاد لكوفيد-19.

واتفق أعضاء اللجنة مع رأي شركة الأدوية، على أن الأدلّة المتوافرة لناحية السلامة والفعاليّة، تدعم السير بخيار إعطاء جرعة لقاح ثانية، غير أنّ وكالة الغذاء والدواء الأميركية، ومعها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، قد تعمد في وقت لاحق إلى تغيير هذه التوصية.

وقال خبير اللقاحات في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، بول أوفيت،:”أعتقد صراحة أن هذا كان دائما لقاحا من جرعتين، من الصعب التوصية به كلقاح يُعطى بجرعة واحدة”.

وكانت النتائج الأولية لدراسة أميركية أنه يستحسن بالأشخاص الذين تلقوا لقاح كوفيد-19 من شركة جونسون أند جونسون على الأرجح أن يتلقوا جرعة ثالثة من لقاح مختلف يستخدم تقنية “الحمض النووي الريبي المرسال”( الرنا).

 

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