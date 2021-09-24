توصية لأول مرة وتحذير عاجل من الصحة العالمية

المستقلة /- قدمت منظمة الصحة العالمية توصيات جديدة لأول مرة بتقديم أدوية للوقاية من الاعراض الحادة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

المنظمة لفتت الى ان بعض الدراسات اشارت لتوليفة من كازيريفيماب وإيمديفيماب طورتها شركة ريجينيرون الأمريكية بالمشاركة مع شركة روش السويسرية ويمكن أن تحسن فرص المرضى في البقاء على قيد الحياة.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان إن المرضى المعرضين لخطر أكبر للخضوع للعلاج بالمستشفيات وأولئك الذين لم يطوروا أجسامًا مضادة طبيعية ضد كوفيد -19 هما مجموعتي المرضى الأكثر استفادة من العلاج الدوائي.

وحثت المنظمة المصنعين والحكومات على معالجة السعر المرتفع والإنتاج المحدود لمزيج الأجسام المضادة “ريجينيرون “، وأشارت إلى أن المفاوضات تجري مع روش بشأن تخفيض الأسعار والتبرع المحتمل والتوزيع العادل في جميع أنحاء العالما