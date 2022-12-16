توزيع  737 قطعة سكنية على موظفي قضاء المجر في ميسان

المستقلة/- علي قاسم الكعبي/..أعلنت محافظه ميسان عن  توزيعها  وجبة جديدة من قطع الأراضي السكنية في مديرية بلدية المجر الكبير

وقال بيان عن مكتب محافظ ميسان ”  إن “المحافظة مستمرة في فرز قطع الأراضي السكنية من قبل بلدية العمارة وبلديات ميسان والتي ستوزع في وجبات متتالية على جميع الشرائح المشمولة بالتخصيص وبحسب المتوفر من الأراضي المفروزة”.مبينا بان دواي وزع 737 قطعة سكنية للموظفين في قضاء المجر الكبير .

وأكد “المضي بسياسة إيجاد السكن المناسب للمواطنين وخصوصاً عوائل الشهداء والجرحى والموظفين والفئات الأخرى كافة بعد استكمال فرز أراض جديدة من قبل بلدية العمارة وبلديات ميسان”.

ونوه البيان إلى  أن” محافظة ميسان تقوم بين فترة وأخرى بتوزيع قطع أراض سكنية للشرائح المشمولة وحسب توفر المساحة الكافية واللازمة في حدود تلك البلديات،لافتا الى انه  خلال الأعوام الماضية تم توزيع أكثر من (27,000) ألف قطعة أرض سكنية لمستحقيها من مختلف الشرائح المشمولة بالتخصيص”.

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