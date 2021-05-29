توزيع 60قطعة أرض سكنية للعوائل الشهداء في قضاء الكحلاء

المستقلة/- وزع  محافظ ميسان علي دواي اليوم السبت وجبة جديدة من الأراضي السكنية للعوائل الشهداء وقال دواي بانة تم توزبع  (60) قطعة ارض سكنية في قضاء الكحلاء لعوائل الشهداء . مشيرا إلى أنه تم  استكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية للمعاملات المستوفية للشروط .

وقال دواي أن محافظة ميسان تعمل على مزيد من إفرازات قطع الأراضي السكنية من قبل بلدية العمارة وبلديات ميسان والتي ستوزع في وجبات متتالية على جميع الشرائح المشمولة ومن ضمنها الموظفين والمعلمين وبحسب المتوفر من الاراضي المفروزة .

واضاف سنقدم كافة التسهيلات والدعم المباشر من أجل فرز قطع الأراضي السكنية .

واكد دواي  المضي بسياسة إيجاد السكن المناسب للمواطنين ولكافة الفئات من خلال توزيع قطع الأراضي أو بناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة .منوهاً بأن محافظة ميسان وزعت في الاعوام الماضية اكثر من (25،000) الف قطعة ارض سكنية لمستحقيها من مختلف الشرائح المشمولة بالتخصيص

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