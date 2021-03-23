توزيع المهام الأمنية على الجهات المعنية بحماية زائري الشعبانية

المستقلة / علي النصر الله / .. وزعت قيادتي عمليات وشرطة كربلاء ، مساء الثلاثاء، مهامها الامنية لتامين حماية زائري الشعبانية في المحافظة .

وقال قائد العمليات اللواء الركن علي الهاشمي على هامش اجتماع امني لـــــ ( المستقلة ) إن ” القيادتين وزعت المهام الامنية كلا حسب قاطع مسؤوليته لتوفير الأجواء الآمنة للزائرين والقيام بممارسات أمنية قبيل موعد تنفيذ الخطة لتكون جاهزة التطبيق خلال الأيام القادمة “.

وأضاف إن “الاجتماع عقد بتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي خلال زيارته كربلاء أمس الاثنين للاطلاع على الخطة الامنية بغية الشروع بتنفيذها على أرض الواقع “.

من جانبه قال قائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني اثناء الاجتماع ، إن ” شرطة كربلاء والجيش والحشد الشعبي والأجهزة الأمنية ، يعملون كفريق عمل واحد ولديها الخبرة الكافية أثناء الزيارات المليونية بغية الحفاظ على الأمن والاستقرار لجموع الزائرين والوافدين الى المدينة من جميع المحاور “.