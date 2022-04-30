تورج أصلاني ينتهي من تصوير أحدث أعمال “جيورجي أوفاشفيلي”

المستقلة/-منصور جهاني/.. وُضعت اللمسات الاخيرة على تصوير فيلم “الطفل الصغير والأدغال” من تأليف وإخراج وإنتاج “جيورجي أوفاشفيلي” وإدارة تصوير المخرج الايراني البارز “تورج أصلاني”؛ وانتاج مشترك بين جورجيا وفرنسا.

وشارك ضمن فريق العمل كل من “عرفان قبادی” الذي تولى مهمة مساعد المصور السينمائي، و “داريا أصلاني” مساعدة نور من إيران.

وشارك المخرج والمصور الايراني البارز “تورج أصلاني” الذي تولى إدارة تصوير عدد من المشاريع الدولية، لسنوات عديدة، بنجاح في العديد من المهرجانات حول العالم وحصد جوائز دولية مرموقة من عدّة تظاهرات فنية.

كما ترشّح “جيورجي أوفاشفيلي” Giorgi Ovashvili لجائزة الأوسكار وتم ترشيحه أيضاً لأفضل فيلم بلغة أجنبية في عام 2016 عن فيلم جزيرة الذرة.

جدير بالذكر أنه كان من المقرر أن يستلم تورج أصلاني مهمة تصوير فيلم “جزيرة الذرة” Corn island أحد أنجح الأفلام في السينما الجورجية وأحد أهم إنتاجات “جيورجي أوفاشفيلي” عام 2014، ولكن بسبب عدم تعاون السفارة الألمانية في إيران ونقص التأشيرات، ظهر هذا التعاون في فيلم “الطفل الصغير والأدغال” Little Boy and the Forest.

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