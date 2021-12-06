“تورج أصلاني” يفوز بجائزة أفضل مصور في بوليوود عام 2021

المستقلة/-منصور جهاني /.. تمكن “تورج أصلاني” مدير تصوير الفيلم السينمائي “ماليخوليا” من الفوز بجائزة أفضل تصوير سينمائي في مهرجان “بوليوود” السينمائي الدولي الثاني لعام 2021 في الهند.

يشار الى ان فيلم “ماليخوليا” Melancholia من إخراج وإنتاج “مرتضى آتش زمزم”، وتصوير “حسن أصلاني” وإدارة تصوير “تورج أصلاني.

وضمت لجنة التحكيم في مهرجان بوليوود السينمائي الدولي الثاني للأفلام السينمائية المهرجان الذي لاقي استقبالا واسعا، كل من: “أشوك رين” Ashok Rane مخرج وناقد سينمائي من الهند، د. “أشوك ميشرا” Ashok Mishra كاتب سيناريو من الهند، “أميت راي” Amit Rai مخرج من الهند، “توقير أحمد” Tauquir Ahmed ممثل ومخرج من بنغلادش اضافة الى الممثلة الفرنسية المعروفة “ماريان بورجو” Marianne Borgo.

جدير بالذكر ان النسخة الثانية من مهرجان أفلام بوليوود السينمائي الدولي انعقدت في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 في مومباي بالهند، مع تقييم الأعمال السينمائية والأفلام الوثائقية والقصيرة والسيناريوهات ومقاطع الفيديو الموسيقية والأفلام الهندية وغيرها من قبل المصورين السينمائيين من جميع أنحاء العالم وبمشاركة كبيرة.

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