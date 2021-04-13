توجهات نيابية لاستجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي

المستقلة/- أكدت النائبة عالية نصيف ان هناك توجهات نيابية لاستجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي في الأيام القليلة المقبلة بسبب مخالفات وخروقات إدارية ومالية، مبينة ان الوثائق التي تخص هذه المخالفات تمت إحالتها الى القضاء .

وقالت نصيف اليوم:” ان استجواب السيد رئيس الوقف الشيعي داخل البرلمان سيكون مهماً جداً وسيتم خلاله الكشف عن مخالفات إدارية ومالية معززة بالأدلة، بالإضافة الى أمور لم يكن أحد في الوقف يتوقع الكشف عنها للرأي العام “.

وأوضحت نصيف :” أن الوثائق التي تثبت هذه المخالفات تمت إحالتها الى القضاء لتأخذ العدالة مجراها “.

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