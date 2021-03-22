توثيق عمليات سرقة للأعضاء البشرية داخل السجون العراقية

المستقلة /- كشف المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عن عمليات سرقة للأعضاء البشرية داخل سجون حكومية، أبرزها سجن التاجي ومطار المثنى في بغداد والحوت في الناصرية.

وقال مدير المركز عمر الفرحان في حديث صحفي إن ذوي المعتقلين المتوفين وكذلك المركز وثق العديد من الحالات لتسليم الجثث بدون بعض الأعضاء ما يعني وجود عمليات سرقة لها والمتجارة فيها.

وأكد الفرحان أن العديد من حالات الوفاة لا تستوجب وجود عملية شق كبير من أعلى الصدر إلى أسفل البطن، الأمر الذي يثير الريبة والشكوك، ولكن بعد التواصل مع ذوي بعض الضحايا وتأكيدهم لفقدان بعض الأعضاء وأن جثث ذويهم فارغة من الجوف أصبح موضوع التجارة بالأعضاء البشرية للمعتقلين مؤكدا وموثقا.