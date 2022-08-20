توتنهام يتفوق على وولفرهامبتون بهدف كين

المستقلة/.. حقق فريق توتنهام الفوز على منافسه وولفرهامبتون بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب خلال أوقات المباراة مع أفضلية نسبية لصالح رفاق المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي، وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب هاري كين في الدقيقة 64.

ويتصدر فريق توتنهام جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز بصفة مؤقتة بعدما جمع 7 نقاط، ويتوقف رصيد وولفرهامبتون عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.