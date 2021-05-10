تواصل عملية تسويق الحنطة في ميسان

بهدف الوصول الى (350) الف طن

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..توقعت محافظة ميسان ان يصل سقف الخطة التسويقية للحنطة هذا العام الى (350) الف طن.

وقال مكتب المحافظ  في بيان ان المحافظ علي دواي تفقد مراكز التسويق، اليوم الاثني،ن للوقوف على سير عملية التسويق وتذليل المشاكل،  مبيناً بأنه تم تسويق (71000) الف طن لغاية يوم امس.

وأشار الى أن دواي اوعز  الى قيادة الشرطة  والأمن الوطني والرقابة التجارية ومديرية مرور ميسان للمتابعة وتقديم الدعم والاسناد .

وذكر البيان أن دواي التقى  بكوادر المراكز التسويقية للمحاصيل الزراعية والتشكيلات الساندة لها ،ودعاهم الى بذل الجهود من اجل انجاح الخطة التسويقية للموسم الحالي ،لافتا الى مناقشة الكميات المتوقع استقبالها من الفلاحين والطاقة الاستيعابية لخزنها .

ووجه دواي بأعطاء الاولوية للفلاحين ذات الانتاجية القليلة دون الانتظار ، مشددا على ضرورة إجراء الفحوصات المختبرية للمحاصيل قبل استلامها وحسب ضوابط وتعليمات وزارة التجارة .

ودعا الى مضاعفة عدد ساعات العمل من اجل سهولة وإنسيابية إستلام المحصول دون تأخير أو ضرر للفلاحين بسبب فصل الصيف وخلال شهر رمضان المبارك وتزويد المحافظة بموقف يومي لعملية الاستلام لغرض المتابعة.

 

 

 

 

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