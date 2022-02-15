تواصل العملية الأمنية في ميسان وضبط أسلحة واعتدة مختلفة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ،اليوم  الثلاثاء، عن ضبط أسلحة ومئات الاعتدة خلال عمليات أمنية ضمن قاطع البلدة .

وقالت المديرية في بيان ، ان مفارز شرطة البلدة وفوج طوارئ ميسان الثالث ، وقوة من فوج القوات الخاصة الأول والثاني وباقي تشكيلات الأجهزة الاستخبارية ، شرعت فجر اليوم بعمليات المداهمة والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية ، ونصب السيطرات المفاجئة لغرض إلقاء القبض على المطلوبين قضائيا ومصادرة الأسلحة غير المرخصة ومنع حدوث النزاعات العشائرية لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة .

وأضافت ، تم ضبط أسلحة من نوع كلاشينكوف عدد (19) وبندقية نوع سمنوف ومسدس عدد (4) وعدد من مخازن الاعتدة بالإضافة الى (460) إطلاقة ، فضلاً عن اعتقال متهمين إثنين ، فيما تم التعامل مع الأسلحة المضبوطة اصولياً .

 

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