تواصل العملية الأمنية في ميسان وضبط أسلحة واعتدة مختلفة

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ،اليوم الثلاثاء، عن ضبط أسلحة ومئات الاعتدة خلال عمليات أمنية ضمن قاطع البلدة .

وقالت المديرية في بيان ، ان مفارز شرطة البلدة وفوج طوارئ ميسان الثالث ، وقوة من فوج القوات الخاصة الأول والثاني وباقي تشكيلات الأجهزة الاستخبارية ، شرعت فجر اليوم بعمليات المداهمة والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية ، ونصب السيطرات المفاجئة لغرض إلقاء القبض على المطلوبين قضائيا ومصادرة الأسلحة غير المرخصة ومنع حدوث النزاعات العشائرية لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة .

وأضافت ، تم ضبط أسلحة من نوع كلاشينكوف عدد (19) وبندقية نوع سمنوف ومسدس عدد (4) وعدد من مخازن الاعتدة بالإضافة الى (460) إطلاقة ، فضلاً عن اعتقال متهمين إثنين ، فيما تم التعامل مع الأسلحة المضبوطة اصولياً .