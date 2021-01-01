تهديد زائف يتسبب بإخلاء مطار في نيوزيلندا

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المستقلة.. أعلنت السلطات في مدينة غيسبورن شمال شرقي نيوزيلندا “إخلاء مطار المدينة بعد تلقيها تهديد بوجود قنبلة، ما أدى إلى تأخير عدد من الرحلات”.

وذكرت صفحة “مطار غيسبورن” عبر “فيسبوك” أن “تهديدًا بوجود قنبلة أدى إلى إغلاق المطار وتم إخلاء مبنى المطار بعد الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي”.

وأضافت: “تم تحويل الرحلات الجوية في منتصف الطريق. ولا يسمح لأي شخص بالعودة إلى المبنى أو إلى موقف السيارات للحصول على سياراتهم”.

وبعد أن قامت الشرطة بتفتيش الموقع من دون العثور على أي قنبلة، تمت إعادة فتح المطار أمام المسافرين وحركة الطيران.

 

المصدر: روسيا اليوم

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