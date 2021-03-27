تهدف لخفض الكربون..تعرف على مبادرة السعودية والشرق الأوسط الأخضر

المستقلة/- كشف الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد السعودية عن ملامح “مبادرة السعودية الخضراء”، و”مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” اللتين سيتم إطلاقهما قريباً، للمساهمة في تحقيق مستهدفات خفض الكربون العالمية.

وقال ولي العهد: إنه بصفتنا منتجاً عالمياً رائداً للنفط ندرك تماماً نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، وأنه كما كان للسعودية دور ريادي في استقرار أسواق الطاقة خلال عصر النفط والغاز، فإننا سنعمل لقيادة

الحقبة الخضراء القادمة”.

وأضاف الأمير بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية مساء اليوم السبت، أن المملكة والمنطقة تواجهان الكثير من التحديات البيئية، مثل التصحر، الأمر الذي يشكل تهديدا اقتصاديا للمنطقة – حيث يقدر أن 13 مليار دولار تستنزف من العواصف الرملية في المنطقة كل سنة- كما أن تلوث الهواء من غازات الاحتباس الحراري يقدر أنها قلصت متوسط عمر المواطنين بمعدل سنة ونصف سنة.

وأوضح ولي العهد أن المملكة ستبدأ العمل على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط، وتسعى بالشراكة مع الأشقاء في دول الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في الشرق الأوسط، مبينا أن البرنامج يهدف لزراعة (50 مليار) شجرة وهو أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم ، وهو ضعف حجم السور الأخضر العظيم في منطقة الساحل (ثاني أكبر مبادرة إقليمية من هذا النوع).

ولفت إلى أنه هذا المشروع سيعمل على استعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة مما يمثل 5% من الهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة ويحقق خفض بنسبة 2.5% من معدلات الكربون العالمية.