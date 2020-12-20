تنين كومودو يظهر مجدداً في إندونيسيا ويتسبب بتمزيق جسد عامل

المستقلة /- تسبب تنين كومودو وهو أكبر سحلية في العالم، بإصابة عامل إندونيسي بجروح خطيرة في منتجع “جوراسيك بارك” بجزيرة زينكا. ما أثار الجدل مرة أخرى حول بناء هذا المنتجع في إندونيسيا. ويأتي هذا وسط انتقادات من ناشطي البيئة بشأن بناء المشروع لرؤيتهم أنه سيضر بحيوانات نادرة.

وبحسب جريدة الديلي ميل البريطانية، أنه تم نقل إلياس أجاس، البالغ من العمر 46 عامًا. من جزيرة رينكا بواسطة زورق سريع بعد أن مزقت السحلية الضخمة جسده. وقال جوليوس بوكي، رئيس الأمن في الحديقة، إنه “فور تلقي تلك المعلومات، كان زملاؤنا الحراس في الموقع على الفور وتمكنوا من إجلاء الضحية”. وأثار المنتجع الذي تبلغ تكلفته 4.8 مليون جنيه إسترليني والذي يتم تسويقه باعتباره نسخة واقعية من حديقة الديناصورات الخيالية لستيفن سبيلبرج. قلقًا بين دعاة الحفاظ على البيئة.

وأضافت الصحيفة البريطانية، بأن جزيرة رينكا هي موطن لحوالي ألف من تنانين كومودو المتبقية في العالم البالغ عددها 3 ألاف. وتعتبر من الأنواع المهددة بالانقراض حيث أنها أكبر سحلية في العالم على كوكب الأرض منذ 4 ملايين سنة.

وفي سياق متصل، توقعت تقارير انقراض هذه الحيوانات بحلول عام 2050 بسبب تغير المناخ.

كما أن اختراق موطنهم لإفساح المجال لبناء منتجع سياحي أثار غضب النشطاء. وكانت أظهرت صورة تمت مشاركتها على نطاق واسع في وقت سابق من هذا الشهر تنين كومودو يواجه شاحنة في أرض موحلة في الغابة وقال دعاة الحفاظ على البيئة إنه يظهر أن الزواحف منزعجة بالفعل من تدمير وضجيج المركبات الضخمة.