تنمية المنتوج الوطني ضرورة ملحة للنهوض بواقع البلد الاقتصادي

 المستقلة/_ سرى جياد /أكد مهند الخزرجي أهمية دعم المنتوج الوطني سواء كان زراعيا أو صناعيا .

وقال الخزرجي للمستقلة يتمثل الدعم بنا كافراد وأبناء بلد واحد حيث يترتب على كل منا واجبات تجاه صناعاتنا .

وبين ضرورة توفير قوانين ناظمه تسهم في تطورها ورفع حصتها في الدخل القومي، وبالتالي احداث تنمية حقيقية فيها.

وأشار إلى مهام ضروريةكزيادة المساحات المزروعة والاهتمام بالمزروعات فيهاو الشراء من الفلاحين وأصحاب الأراضي الزراعية بدلًا من الفواكه والخضار المستوردة.

والترويج الاعلامي والمساندة الاعلامية للمنتجات ودعم أصحاب المشاريع الزراعية.

كذلك تخصيص أماكن صناعية غير مأهولة بالسكان والاعتماد على الصناعات المحلية بدلًا عن المنتجات العالمية
ودعم أصحاب المشاريع الصناعية واهتمام الدولة بهم ورعايتهم.

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