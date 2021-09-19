تنفيذ مشاريع في مركز الناصرية ضمن صندوق أعمار ذي قار

المستقلة/- تحظى محافظة ذي قار بأهتمام بالغ من الحكومة المركزية متمثلة بالمتابعة اليومية و التوجيهات الدائمية من رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء …بضرورة الإسراع بتنفيذ مشاريع صندوق أعمار المحافظة والتي وزعت على مرحلتين وتمت دعوة الشركات الرصينة والتي باشرت بتنفيذ المشاريع المحاله ، مع استبعاد الشركات التي لاتمتلك هذه المؤهلات ، من اجل تنفيذ مشاريع ذات فائدة كبيرة لأبناء محافظة ذي قار.

وقال المدير العام للصندوق رزاق حسين الركابي ان الشركات المحلية المنفذة لمشاريع صندوق أعمار ذي قار تواصل أعمالها في مناطق مدينة الناصرية ..والتي تأخرت لوجود تعارضات من باقي الدوائر وتاخر اعداد الكشوفات من قبل البلديه … منوها الى ان 90 ‎%‎ من احياء المحافظه مشمولة بالاعمار.

وأوضح ان شركة الناشي للتجارة والمقاولات العامة “وهي من الشركات الرصينة والمشهود لها بالكفأة وحسن الأداء” باشرت بأنشاء شوارع وازقة وارصفة (قالب جانبي)في منطقة اريدو الكصة سومر الاولى سومر الثانية ..كما تم انشاء شوارع وازقة وارصفة (قالب جانبي)في منطقة الاسكان الصناعي كمرحله أولى .

وأضاف سيصار الى تنفيذ باقي التعاقدات حال أكتمالها…والتي ستغير الوجه الحضاري والعمراني لذي قار نحو الاحسن .