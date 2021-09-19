تنفيذ مشاريع في مركز الناصرية ضمن صندوق أعمار ذي قار

المستقلة/- تحظى محافظة ذي قار بأهتمام بالغ من الحكومة المركزية متمثلة بالمتابعة اليومية و التوجيهات الدائمية من رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء …بضرورة الإسراع بتنفيذ مشاريع صندوق أعمار المحافظة والتي وزعت على مرحلتين وتمت دعوة الشركات الرصينة والتي باشرت بتنفيذ المشاريع المحاله ، مع استبعاد الشركات التي لاتمتلك هذه المؤهلات ، من اجل تنفيذ مشاريع ذات فائدة كبيرة لأبناء محافظة ذي قار.

وقال المدير العام للصندوق رزاق حسين الركابي ان الشركات المحلية المنفذة لمشاريع صندوق أعمار ذي قار تواصل أعمالها في مناطق مدينة الناصرية ..والتي تأخرت لوجود تعارضات من باقي الدوائر وتاخر اعداد الكشوفات من قبل البلديه … منوها الى ان 90 ‎%‎ من احياء المحافظه مشمولة بالاعمار.

وأوضح ان شركة الناشي للتجارة والمقاولات العامة “وهي من الشركات الرصينة والمشهود لها بالكفأة وحسن الأداء” باشرت بأنشاء شوارع وازقة وارصفة (قالب جانبي)في منطقة اريدو الكصة سومر الاولى سومر الثانية ..كما تم انشاء شوارع وازقة وارصفة (قالب جانبي)في منطقة الاسكان الصناعي كمرحله أولى .

وأضاف سيصار الى تنفيذ باقي التعاقدات حال أكتمالها…والتي ستغير الوجه الحضاري والعمراني لذي قار نحو الاحسن .

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

اكمال المرحلة الاولى من مشروع تطوير مدينة اور الاثرية

اخبار العراق

تنفيذ مشاريع في مركز الناصرية ضمن صندوق أعمار ذي قار

اخبار العراق

وزير الدفاع يناقش الخطط الامنية لزيارة الاربعينية في كربلاء

اخبار العراق

بغداد وجنيف تبحثان سبل عودة النازحين العراقيين

اخبار العراق

إنتخابات العراق.. تحديات وفرص

اخر الاخبار

أمريكا: روسيا أخطر من الصين على المدى القصير

اخر الاخبار

والد الأسير الفلسطيني كممجي يكشف تفاصيل آخر مكالمة مع ابنه قبل اعتقاله

اخر الاخبار

والد الأسير الفلسطيني كممجي يكشف تفاصيل آخر مكالمة مع ابنه قبل اعتقاله

اخر الاخبار

فرنسا تصف أستراليا بالخيانة

اخر الاخبار

قاتل بن لادن: انسحابنا من أفغانستان مثير للشفقة

اخر الاخبار

تعرض “كريم فهمي” لجلطة أخرى وانباء غير سارة عن صحته

اخبار الاردن

الأردنيون يتفوقون عربيا في استخدام وسائل منع الحمل

اخبار الاردن

إنجاز طبي أردني جديد

اخر الاخبار

فيسبوك تقوم بالغاء حسابات تلك الفئة

اخر الاخبار

محامو أسرى “الجلبوع”: تقديرات بتهم أمنية وتشديد محكومياتهم

اخر الاخبار

لأول مرة.. قصة المسلسل السوري الممنوع من العرض في عهد حافظ الأسد!

اخر الاخبار

صدمة بعد معرفة الراتب الذي يتقاضاه ميسي