تنفيذ خطة المزارع المضيئة لبرنامج تنمية الحنطة في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت مديرية زراعة ميسان، السبت، عن زيارة  المدير التنفيذي لبرنامج الزراعة المضيئة  برئاسة د.سناء عبد الجبار وبرفقتها  ‎د.آلاء صالح من جامعة بغداد/ كلية الزراعة الى محافظة ميسان

واشارت الى ان الزيارة تهدف الى اختيار موقع لدراسة الاحتياج المائي للنبات و تقييم خصوبة التربة المديرية أكدت أنه تم اختيار الارض في ناحية علي الغربي شمال العمارة

ولفتت الى ان الاختيار جاء  وفق المعطيات المطلوبة لتكون ثمرة من ثمرات البرنامج ضمن المحافظة حيث اختار البرنامج في الموسم الشتوي الحالي ( ١١) مزرعة مضيئة في محافظة ميسان.

وبينت ان هذه المواقع تمثل مزارع لأقامة المشاهدات الحقلية لنشر تقانات البرنامج في مجال مكننة المحصول ونشر الاصناف المحلية الواعدة وكفاءة استخدام الاسمدة ومياه الري وادخال المبيدات الحديثه ذات الكفاءة العالية في القضاء على الادغال المستعصية مثل دغل ابو سويف ، كذلك نشر استخدام الاسمدة الاحيائية الصديقة للبيئة والتي تقلل من استخدام الأسمدة الكيمياوية وبنسبة اكثر من 50% هذا بهدف تشجيع مزارعي المحافظة على تبنيها ونشر استخدامها على نطاق اوسع وفقاً لتوصيات البرنامج الوطني .

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