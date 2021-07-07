تنصيب عشرة اجهزة خاصة باليرقان الولادي في احد مستشفيات ذي قار

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار، عن تنصيب وتشغيل عشرة اجهزة خاصة باليرقان الولادي في مستشفى محمد الموسوي للاطفال .

وقال بيان اوردته الدائرة ان ” شعبة الاجهزة الطبية في مستشفى محمد الموسوي للاطفال قامت بنصب وتشغيل عشرة اجهزة فوتو ثربي في وحدة الخدج خاصة بالاطفال الخدج الذين يعانون من اليرقان الولادي ( ابو صفار ) “.

ولفت الى ان ” صحة ذي قار وفرت الاجهزة الى المستشفى ضمن موازنة 2021 لسد احتياجاته والارتقاء بمستوى الواقع الصحي  ، وان الاجهزة تعمل بكفاءة عالية “.

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