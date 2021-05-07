تنصيب المطران مار اثنايوس نيابة البطريركية في البصرة و العمارة و الخليج العربي

تنصيب المطران مار اثنايوس نيابة البطريركية في البصرة و العمارة و الخليج العربي بالصور

المستقلة/- نريمان المالكي /.. جرت صباح اليوم الجمعة مراسم تنصيب و تسليم المطران مار اثناسيوس فراس دردر مقاليد النيابة البطريركية في البصرة و العمارة و الخليج العربي..

وترأس مراسم التنصيب بطريرك السريان الكاثوليك الانطاكي في العالم مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان الكلي الطوبي..

و اقيمت المراسيم في كنيسة السريان الكاثوليك في البصرة ، بحضور وزيرة الهجرة و المهجرين فيان فائق و محافظ البصرة اسعد العيداني و القادة الامنيين في البصرة، إضافة الى العديد من العوائل المسيحية.