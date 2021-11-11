تناول المكسرات والأسماك والكبد يساعد على مكافحة الفيروس التاجي

المستقلة/- أعلنت الدكتورة ليرا لافسكي، خبيرة التغذية الروسية، أن تناول المكسرات والأسماك والكبد، ربما يساعد على مكافحة عدوى الفيروس التاجي المستجد.

وكشفت الأخصائية في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، المواد الغذائية الغنية بالزنك، التي يجب أن تكون موجودة في النظام الغذائي للذين يعالجون من “كوفيد-19”.

وتشير الخبيرة، إلى أن الزنك يساهم في تكوين مناعة الخلايا التائية، لذلك أدرج في بروتوكولات علاج “كوفيد-19”.

وتقول، “يوجد الزنك في المنتجات الحيوانية- اللحوم والكبد والأسماك والمأكولات البحرية. كما يوجد في منتجات نباتية مثل الأرز البني والشوفان والجزر والبزلاء والسبانخ والبصل وفي جميع أنواع المكسرات”.

وأوضحت لافسكي، كيفية تحديد نقص عنصر الزنك في الجسم، دون الحاجة إلى إجراء التحاليل.

وتقول، “ثلاث علامات تشير دائما إلى نقص الزنك- طفح جلدي، تقشر أو التهاب، تقرحات صغيرة، التهاب الجلد. كما أن الصدفية وبطء التئام الجروح يمكن أن تشير إلى نقص هذا العنصر المهم أيضا”.

 

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