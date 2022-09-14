تميز هاتف OnePlus 10R بعد حصوله على اداء ممتاز وقدرات تصوير عالية

المستقلة /- من بين أبرز هواتف أندرويد التي برزت مؤخرا يأتي هاتف OnePlus 10R الذي حصل على أداء ممتاز وقدرات تصوير عالية وعمل سريع حتى مع شبكات 5G.

ويأتي الهاتف بهيكل أنيق التصميم مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (163.3 /75.5/8.2) ملم، وزنه 186غ.

أما شاشاته فأتت من نوع Fluid AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دفة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 394 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز نظام تشغيل Android 12 مع واجهات OxygenOS 12.1، ومعالج MediaTek Dimensity 8100-Max، ومعالج رسوميات Mali-G610 MC6، ذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

أما الكاميرا الرئيسية فيه فحصلت على 3 عدسات بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، وتقنيات لتصوير الماكرو، وتقنيات التصوير العريض.

وزود الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 80 واطا.

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