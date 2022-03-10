تمويل أمريكي بقيمة 13.6 مليار لأوكرانيا.. ما الهدف ؟

المستقلة /- صوت مجلس النواب الأميركي، الأربعاء لصالح مشروع قانون يشمل تقديم مساعدات بقيمة 13.6 مليار دولار لأوكرانيا التي تواجه غزوا روسيا، إلى جانب إنفاق بقيمة 1.5 تريليون دولار لتمويل برامج الحكومة الأميركية حتى 30 من سبتمبر/ أيلول.

وأقر المجلس الإنفاق بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وأحال التشريع إلى مجلس الشيوخ الذي يعتزم التحرك قبل مهلة تنتهي منتصف ليل الجمعة عندما ينتهي أجل التمويل الحالي للحكومة.

وتهدف المساعدات المخصصة لأوكرانيا إلى المساعدة في تعزيز جيشها في معركته مع القوات الروسية وتقديم دعم إنساني للمواطنين بما يشمل ما يقدر بنحو 1.5 مليون لاجئ في الخارج بالفعل.

وأشارت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إلى أن المساعدات البالغ قدرها 13.6 مليار دولار ليست على الأرجح سوى جزء يسير من جهود أكبر بكثير.

وقالت للصحفيين في مؤتمر صحفي أسبوعي “سيتعين علينا جميعا بذل المزيد” لمساعدة أوكرانيا في الأسابيع أو الشهور القادمة وعلى المدى البعيد لمساعدتها في إعادة البناء.

وكانت تشير بشكل أساسي إلى الولايات المتحدة وشركائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ويستعد مجلس النواب أيضا لإقرار تشريع يحظر واردات النفط وغيره من موارد الطاقة من روسيا ردا على غزو أوكرانيا، وذلك بعدما استخدم الرئيس الأميركي، جو بايدن، سلطاته التنفيذية يوم الثلاثاء لفرض هذا الحظر.

وتشمل خطة الإنفاق 730 مليار دولار تمويلا غير دفاعي، و782 مليار دولار للجيش الأميركي.

 

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