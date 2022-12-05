تمهيدا لإغلاق مخيم الجدعة الخامس .. عودة اكثر من 250 نازحاً الى مناطق سكناهم

نازحون يبدءون العودة الى مناطق سكناهم

المستقلة/-  اعلنت وزير الهجرة  والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو، عن اعادة (268) نازحاً من مخيم الجدعة الخامس في الموصل الى مناطق سكناهم الأصلية في (الموصل والقيارة والشرقاط القراج مخمور حمام العليل) تمهيداً لاغلاقه .

واشارت جابرو الى وجود وجبات عودة اخرى وباعداد اكبر وحسب رغبتهم بالعودة خلال الايام القادمة بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية iom، فضلا تسليمهم مبالغ مالية بدل نقل، ومتابعة احتياجاتهم وطلباتهم بعد عودتها.

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