تمرين مثير لتقصير طول الانف

المستقلة /- تنزعج الكثيرات من شكل أنوفهن ويرغبن في تغييره، وغالباً يقمن بذلك عن طريق العمليات التجميلية. لكن ما لا يعرفنه هو أنه يمكن تعديل الشكل وتصغير الأنف وتقصيره من خلال الاستمرار بممارسة بعض التمارين.

1_يوضع إصبع السبابة على طرف الأنف ويتم الضغط عليه بواسطته بلطف.

2_بعدها يرفع الطرف قليلاً مع الضغط، ويتم تكرار هذه الحركة لمدة دقيقة واحدة وقدر الإمكان خلال النهار.

كذلك يمكن الاعتماد على تمرين آخر للحصول على الهدف نفسه:

1_يتم دفع طرف الأنف بواسطة إصبع السبابة إلى أعلى.

2_ في موازاة هذا، يستخدم إصبع الإبهام للضغط على الشفة العليا ودفعها إلى أسفل.

3_ يوضع إصبعا السبابة والإبهام في اليد المقابلة حول طرفَي الأنف عند مستوى العظم، ويتم الضغط.

4_ بعد مضي ثوانٍ قليلة، يمكن التوقف عن فعل ذلك.

5_ومن المفيد تكرار هذه الحركة من 10 إلى 15 مرة.

كما يمكن فعل هذا مرات عدة خلال النهار، لأنه يساعد على تصغير الأنف وعلى تضييقه مع مرور الوقت من دون الحاجة إلى الخضوع لعمليات جراحية. لكن يجب التحلّي بالصبر.