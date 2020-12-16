تمديد إغلاق قناة NRT في الاقليم

المستقلة ..أصدرت وزارة الثقافة في اقليم كردستان قرارا يقضي بتمديد فترة اغلاق قناة NRT في الاقليم اسبوعا اخرا.

وقالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان مدير مكتب القناة في بغداد اوميد محمد ابلغها ان قرار وزارة الثقافة الذي يقضي باستمرار غلق القناة في الاقليم ومنعها من مزاولة عملها الصحفي لأسبوع آخر جاء بالتزامن مع الاحتجاجات التي انطلقت في مدينة السليمانية والاقضية والنواحي التابعة لها ورافقها اعتقال العشرات من المحتجين والصحفيين، لافتا الى ان القناة تسلمت نسخة من قرار الوزارة قبل انتهاء مدة غلق الاسايش أبواب القناة ومصادرة معداتها.

واعتبرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة القرار، اصرار على “الانتهاك الدستوري” الذي ارتكبته حكومة الاقليم، مستندة لقانون “باطل” يتعارض جملة وتفصيلا مع الدستور الاتحادي، كما تعده تطاولا على مبادئ الدستور الذي أتاح حرية العمل الصحفي والاعلامي.

وابدت الجمعية قلقها من استمرار السلطة الحاكمة في الاقليم اتخاذها الاساليب القمعية في التعامل مع وسائل الاعلام والصحفيين في كردستان، وسط صمت دولي واممي مؤسف.

وطالبت الحكومة الاتحادية اتخاذ موقف حازم تجاه تصرفات حكومة الاقليم ضد عمل وسائل الاعلام، والإسراع لحماية ما تبقى من فضاء لحرية العمل الصحفي في الاقليم.