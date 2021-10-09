تمثال كاظم الساهر بدبي يشعل مواقع السوشيال ميديا

المستقلة /- أثار تمثال المطرب العراقي كاظم الساهر، الموجود في متحف “مدام توسو” في دبي، ضجّة واسعة على مواقع التواصل، بعد انتشار صور وفيديو له.

ويعد متحف “مدام توسو” من أشهر متاحف الشمع في العالم، ,يُعرض فيه تماثيل للشخصيات العالمية البارزة في مجالات مختلفة.

وكتب حساب باسم نورة: “لك حتى وأنت تمثال بيك روح وإحساس سبحانك الله”، فيما قالت نوف العيد: “يستحق هذا التكريم.. وهو قليل بحق قامة موسيقية عظيمة نهضت بمستوى الفن بالشرق الأوسط”.

وعبّر مصطفى فيصل، عن إعجابه الشديد بالتمثال، قائلا: “التكريم قليل بحقه يستاهل أكثر طبعاً”، فيما قال عادل الزدجالي: “يا سلام على هذا العمل الفني المتميز.. منورة دبي دار العز بالأستاذ الكبير كاظم الساهر هذه الأيام.. تسلم الأنامل الذهبية”.

وكتب حساب باسم “إيمان”: “والله إبداع.. تمنيتها عندنا.. لكن إحنا ودبي واحد”.

ويفتح “مدام توسو دبي” أبوابه ويستقبل أول زواره في وقت لاحق من العام الجاري، إذ سيوفر تجربة ترفيهية تفاعلية من نوع جديد كليا مفعمة بالأضواء والشهرة مع أجواء الفن والنجوم؛ تتيح للزوار الاقتراب والتقاط أجمل الصور مع 60 من المجسمات الشمعية التي تمثل أشهر النجوم والنجمات العالميين، بما في ذلك 16 من تماثيل الشمع الجديدة لأشهر النجوم والنجمات في منطقة الشرق الأوسط.

يقع متحف”مدام توسو” في دبي بجوار “عين دبي” (Ain Dubai) أكبر عجلة ترفيهية في العالم، وسيعزز مدام توسو دبي العالمي موقع هذه الوجهة النابضة بالحياة كواحدة من أهم الوجهات جذبًا للسياح في دبي.

وافتتح “مدام توسو” أبوابه لأول مرة في عام 1835 في لندن، أي ما يقرب من 200 عام من التراث، وتم نحت كل تمثال في “مدام توسو” بالاستعانة بخبرة أهم النحاتين الذين يستخدمون التقنيات ذاتها التي استخدمتها “ماري توسو” (Marie Tussaud) الشهيرة عالميًّا.