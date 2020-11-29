تمارين للتخلص من ترهل الفخذين

المستقلة /-معلومٌ أن ممارسة التمرينات الرياضية تُساعد في إحراق الدهون “المخزنة” في الجسم، ومنحه قوامًا رشيقًا ومتناسقًا. بيد أن بعض التمرينات يمتاز بقدرته العالية على التخلّص من ترهلّ الجلد، بخاصّة في منطقة الفخذين؛ كونها تستهدف العضلات الرئيسة. وفي الآتي، أقوى التمرينات للتخلّص من ترهّل الفخذين.

تمارين تخلّص من ترهل الفخذين

مجموعة من التمرينات الرياضية السهلة، التي تُغني عن ارتياد النادي الرياضي، كما تخلّص من ترهّل الفخذين وشدّ عضلاتهما، وتُساعد في إحراق الدهون. ولا تستدعي هذه التمرينات الاستعانة بأيّة معدّات، بل أداء مجموعتين إلى ثلاث مجموعات منها خلال الأسبوع.

تمرين المقصّ

يُساعد هذا التمرين في التخلّص من ترهلات الفخذين وشد عضلاتهما

بعد الاستلقاء على الأرض، ترفع الساق اليمنى قليلًا، ثم تنزل، لترفع الساق اليسرى بعد ذلك.

يكرّر رفع الساق اليمنى، يليه الساق اليسرى بشكل سريع، مع مراعاة ثبوت الظهر على الأرض.

يكرّر التمرين لخمس عشرة مرّة لكل ساق.

تمرين التأهّب

هذا التمرين فعّال في تقوية عضلات الفخذين وشدهما

يؤدى التمرين وفق الآتي: بعد الوقوف، باستقامة، تمّد اليدان إلى الأمام بشكل مستقيم . ثمّ، يحنى الجسم، بالاستعانة بالساقين. تمدّ القدم اليُمنى الى الأمام، مع ثني الركبة، وترجع القدم اليسرى إلى الخلف. يجب الثبات في هذه الوضعية لثلاثين ثانية. يكرّر التمرين، باستخدام القدم اليسرى. ويكرّر التمرين لعشر مرّات، لكل ساق.

تمرين القرفصاء

يُعتبر هذا التمرين من التمرينات الفعّالة جدًا في شدّ عضلات الفخذين والمؤخرة أيضًا

يقضي التمرين بأخذ وضعية القرفصاء، مع المباعدة بين القدمين لمسافة معتدلة، ثم شدّ عضلات البطن أثناء الانحناء، بطريقة مشابهة للجلوس على كرسي. وفي هذا الإطار، يجب التأكد من أن الظهر مستقيم، وأن الرأس مرفوع، مع شدّ الذراعين إلى الأمام لتحقيق التوازن. يجب الثبات في هذه الوضعية لبضع ثوان، قبل العودة إلى نقطة البداية، مع ضرورة الانتباه إلى عدم شدّ الركبتين، أثناء الوقوف.

يُكرّر التمرين لخمس عشرة مرّة.

تمرين الركض

تمرين العدو بوتيرة سريعة يقضي على ترهّل الفخذين

يؤدى على الشكل الآتي: بعد الوقوف باستقامة، تثبت اليدان على الأرض، وتؤخذ وضعية التأهّب للعدو السريع. ثم، تُحرّك الساقان للجري، لكن بدون مبارحة المكان. بعد العدّ إلى 10، يتمّ التبديل بين سرعة الجري البطيئة ووتيرة العدو السريع، وذلك لتطبيق الجزء عالي الكثافة من هذا التمرين. ثم، تتمّ الهرولة في المكان لدقيقتين. يُكرّر التمرين لخمس عشرة مرّة.

تمرين الـ “سكوات” الجانبيّ

تُعتبر تمرينات السكوات من أكثر التمرينات فعاليّة في شدّ عضلات الفخذين

تمرينات الـ “سكوات” فعّالة في شدّ ترهّل الجسم، وتحديدًا منطقة الفخذين. وتطبق وفق الآتي: بعد الوقوف باستقامة، تقرّب الساقان من بعضهما البعض، ويمدّ الذراعان إلى جانبي الجسم. ثم، توجّه الساق اليمنى خطوة واسعة باتجاه الجانب الأيمن، فالساق اليسرى، مع الحفاظ على مسافة واسعة بين الساقين، وثني الركبتين. ثمّ، يتمّ النزول حتَّى وصول الخلفيَّة إلى نفس مستوى الركبة. بعد الرجوع إلى الوضعية الأولى، وهي الوقوف باستقامة، هناك خطوة واسعة تتخذ إلى اليسار في كلِّ ساق. يُعاد هذا التمرين للساق الأخرى، وهو يُكّرر التمرين لعشر مرّات.

تمرين الكرسي

يُساعد تمرين الكرسي في التخلّص من ترهّل الفخذين

يؤدَّى هذا التمرين وفق الآتي: بعد الوقوف خلف كرسيّ عال، يُمسك بطرفي الكرسي باليدين، مع مدّ الساق اليمنى إلى الخلف، وإنزالها على الأرض لمرَّات متتالية. ثمَّ، يتمُّ التبديل، ويكرَّر التمرين باستخدام الساق اليسرى. يُكرّر التمرين لخمس عشرة مرّة.

تمرين الساقين

هذا التمرين فعّال في التخلّص من ترهّل الفخذين وكذلك شدّ عضلاتهما

يقضي التمرين بالاستلقاء على الظهر، مع رفع الساق اليُمنى في اتجاه السقف، مع إبقائها مستقيمة لثلاثين ثانية. ثمّ، ترسم دائرة في الهواء مع تنظيم التنفّس. يُكرّر التمرين باستخدام الساق اليسرى، وذلك لعشر مرّات لكل ساق منهما.

6 نصائح فعّالة في التخلّص من ترهّل الفخذين

1. يجب الحرص على شرب نحو ثلاثة ليترات من الماء، يوميًّا، ما يُخلّص الجسم من السموم، ويحرق الدهون المتراكمة في منطقة الفخذين.

2. يفضّل الامتناع عن شرب المشروبات الغازية؛ لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات التي تخزن في بعض المناطق في الجسم، كالفخذين.

3. يستحسن التقنين في تناول الأطعمة الجاهزة؛ لغناها بالدهون المشبعة التي يصعب هضمها، وبالتالي هي تؤدي إلى تخزين الدهون في منطقة الفخذين وتتسبّب بالترهلات.

4. يجب المواظبة على ممارسة التمرينات الرياضة، وذلك لنصف الساعة في كل يوم.

5. النوم لثماني ساعات في الليل، وذلك لمساعدة الجسم في إحراق الدهون.

6. يفضل تناول الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين؛ لأنها تفتقر إلى السعرات الحرارية، وتمدّ الجسم بالطاقة خلال النهار.