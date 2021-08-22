تلميذة من ذي قار تحرز المركز الاول في بطولة عالمية للرياضيات

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..اعلنت وزارة التربية ، اليوم الاحد ، عن احراز التلميذة نرجس خالد من محافظة ذي قار  المركز الاول في بطولة عالمية للرياضيات اقيمت في المانيا .

وقال بيان صادر عن وزارة التربية ان ” نرجس خالد تلميذة في الصف الخامس الابتدائية في مدرسة الموهوبين في محافظة ذي قار ، احرزت المركز الاول في بطولةEuro math 2021 المقامة في دولة المانيا بمشاركة دول اجنبية وعربية “.

وذكر ان ” التلميذة الموهوبة تمكنت من حل 73 مسالة رياضية في الضرب المعقد باستخدام تقنيات ( الفيدا ) بوقت زمني استغرق 180 ثانية ، للمستوى الثالث فئة الاقوياء بفارق كبير عن اقرب المنافسين لها “.

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تلميذة من ذي قار تحرز المركز الاول في بطولة عالمية للرياضيات

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