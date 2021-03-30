تلقيح اكثر من 3 الاف شخصا ضد كورونا في ذي قار

تلقيح اكثر من 3 الاف شخصا ضد كورونا في ذي قار

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، عن تلقيح اكثر من 3 الاف مواطنا وموظفا في الصحة والاجهزة الامنية بلقاحي ساينوفارم الصيني واسترازينكا البريطاني المضادين لفيروس كورونا .

وذكر بيان اوردته الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” اكثر من 3 الاف مواطنا موظفا في الصحة والاجهزة الامنية تلقوا الجرعتين من لقاحي ساينوفارم واسترازينكا “.

واشار الى ان ” لقاح ساينوفارم الصيني خصص للملاكات الصحية والامنية ، فيما لقح 612 مواطنا من جميع الفئات العمرية من ضمنهم كبار السن واصحاب الامراض المزمنة بلقاح استرازنيكا الذي وصل مؤخرا الى المحافظة “.