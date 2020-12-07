تلقيح أكثر من 18 ألف طفل في ميسان بلقاح شلل الأطفال

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المستقلة /علي قاسم الكعبي/.. أعلنت دائرة صحة ميسان /قسم الصحة العامة، الاثنين عن نجاح الحملة الخريفية شبه الوطنية للتلقيح بلقاح شلل الأطفال الفموي بنسبة ٩٥.٧ %.

وقال مدير قسم الصحة العامة الدكتور علي نعمة النوري، ان الحملة انطلقت يوم الأحد الماضي 29/11/2020   لتلقيح الأطفال دون الخامسة من العمر بلقاح شلل الأطفال ولمدة خمسة أيام، بإشراف مباشر من مدير عام دائرة الصحة.

واوضح ان عدد الأطفال المستهدفين من هذه الحملة هو ١٨٠٦٧١ ألف طفل، وعدد الفرق المشاركة ٣٨٦ ما بين ثابتة وجوالة والية و٧٥ مشرف ميداني ومحلي لمتابعة تنفيذ الحملة التي كانت من دار الى دار.

وأكد ان الحملة شملت جميع الرقعة الجغرافية لمحافظة ميسان بدءاً من قضاء علي الغربي شمالاً إلى ناحية العزير والمناطق المحاذية إلى محافظة البصرة جنوباً، منوها إلى قيام الفرق الصحية للمركز الصحية بمتابعة المتسربين للوصول إلى نسبة ١٠٠%.

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