تلبية للطلب المرتفع.. روسيا تتجه للصين لإنتاج لقاح سبوتنيك

المستقلة /… تتجه روسيا إلى العديد من الشركات الصينية لتصنيع لقاح فيروس كورونا “سبوتنيك في”، في محاولة لتسريع الإنتاج مع تزايد الطلب على اللقاح.

وأعلنت روسيا عن ثلاث صفقات بإجمالي 260 مليون جرعة مع شركات لقاحات صينية في الأسابيع الأخيرة.

وهذا القرار قد يعني وصولاً أسرع إلى اللقاح بالنسبة لدول أميركا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا التي طلبت اللقاح الروسي، حيث تركز الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل أساسي على احتياجات التطعيم المحلية.

وتوقفت الانتقادات السابقة حول اللقاح الروسي إلى حد كبير، بعد البيانات المنشورة في المجلة الطبية البريطانية “ذا لانسيت”، التي قالت إن الاختبارات على نطاق واسع أظهرت أنه آمن، بمعدل فعالية يبلغ 91 بالمئة.

ومع ذلك، فقد تساءل خبراء عما إذا كان بإمكان روسيا الوفاء بتعهدها للدول في جميع أنحاء العالم. بينما تعهدت بمئات الملايين من الجرعات، ولم تقدم سوى جزء بسيط.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الطلب على “سبوتنيك في” يفوق بشكل كبير قدرة الإنتاج المحلية لروسيا.

ولتعزيز الإنتاج، وقع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الذي يمول “سبوتنيك في”، اتفاقيات مع العديد من صانعي الأدوية في بلدان أخرى، مثل الهند وكوريا الجنوبية والبرازيل وصربيا وتركيا وإيطاليا وغيرها.

ومع ذلك، هناك مؤشرات قليلة على أن الشركات المصنعة في الخارج، باستثناء تلك الموجودة في بيلاروسيا وكازاخستان، قد صنعت كميات كبيرة من اللقاح حتى الآن. (النهاية)

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

نائب يتهم وزير النفط باستغلال نفوذه والمال العام في دعاية انتخابية مبكرة

اخبار العراق

الخارجية العراقية تستدعي السفير التركي ببغداد بسبب خروقات انقرة

اخر الاخبار

رقم صادم.. تعرف على تكلفة بناء حارة “ملوك الجدعنة”

اخبار العراق

كورونا تحصد حتى الآن أرواح 3.2 مليون شخص حول العالم

اخر الاخبار

تدهور الحالة الصحية للإعلامية المصرية إيمان الحصري بعد خضوعها لجراحة

اخبار العراق

الحلبوسي يبحث مع مسعود بارزاني ملف الانتخابات المبكرة

اخر الاخبار

الكويت تمنع مواطنيها غير الحاصلين على لقاح كورونا من السفر 

اخر الاخبار

الكويت تمنع مواطنيها غير الحاصلين على لقاح كورونا من السفر 

علوم و تكنولوجيا

“مكالمات” تليغرام تشعل سوق تطبيقات المراسلات الفورية

اخر الاخبار

الأردن يقرر إعادة فتح معبرين حدوديين مع السعودية وسوريا أمام المسافرين

اخر الاخبار

مارسيلو سيصل متأخرا لموقعة تشلسي.. والرحلة ستكلف 20 ألف يورو

اخر الاخبار

ملك السعودية يصدر أوامر ملكية منها ما يخص أحد أبنائه ويعين وزير

اخر الاخبار

دولة عربية تمنع صلاة العيد بسبب كورونا

الاخبار

الدفاع المدني يخمد حريقاً في الشورجة

اخر الاخبار

بريطانيا.. آلاف الأطباء يخططون لترك العمل بسبب “ضغط الوباء”

اخبار العراق

وزيرة الهجرة تبحث مع محافظ أربيل “العودة الطوعية” للنازحين

اخبار العراق

القبض على 262 متلاعبا بأسعار المواد الغذائية في بغداد