تلاميذ الابتدائي يواجهون صعوبة بالتعليم الالكتروني.. فما الحلول

المستقلة /- قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية حيدر فاروق، إنَّ الوزارة واجهت بعض الصعوبات مع المراحل الابتدائيَّة الست والمتعلقة بإيصال المادة العلميَّة إلى التلاميذ عبر المنصات الالكترونيَّة بسبب صغر أعمارهم وقلة وعيهم بالتطبيقات الالكترونيَّة.

وأكد أنَّ أي قرار يخص دوام المدارس، يعتمد على مقررات خلية الأزمة.

وأضاف فاروق أن الوزارة عالجت هذه المشكلة من خلال نشر المواد العلمية على شكل فيديوهات مصورة التي تقدمها للتلاميذ من خلال شخصيات كارتونية مع تغيير المرحلة وبشكل متسلسل مما سهل الكثير من الشرح والتعليم لهذه المراحل.

وأوضح أن أكثر من 95% من طلبة المراحل المتوسطة والاعدادية والسادس بفرعيه، وصلت لهم المادة العلميّة عبر التطبيقات الالكترونيّة بشكل سلس، مشيراً إلى وجود تفاعل من قبلهم مع الملاكات التدريسيّة بهذا الصدد، ما يؤشر الى نجاح تجربة التعليم الالكتروني على مستوى التعليم الثانوي.

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