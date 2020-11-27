تكليف قائدا جديدا لشرطة ذي قار

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المستقلة/حيدر حسين المشرف/..اعلن الناطق الرسمي لوزارة الداخلية اللواء سعد معن ، مساء اليوم الجمعة ، عن تكليف اللواء عودة سالم عبود بمهام قائد شرطة ذي قار ، خلفا للعميد حازم الوائلي .

وبالتوازي فرض في مدينة الناصرية حظرا للتجوال عقب مواجهات شهدتها المدينة بين متظاهرين وانصار التيار الصدري ، راح ضحيتها ثلاثة متظاهرين ، وعشرات الجرحى .

وتشهد ساحة الحبوبي مركز اعتصام متظاهري محافظة ذي قار ، حالة من الهدوء الحذر ، فيما قام اتباع التيار الصدري بازالة بقايا الخيم المحترقة بالجرافات .

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