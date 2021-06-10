تكليف الفريق الركن سعد الحربية قائدا لشرطة ذي قار اضافة لقيادة عمليات سومر

المستقلة/-حيدر حسين المشرف/..كلف القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، الفريق الركن سعد علي عاتي الحربية بمهام قيادة شرطة ذي قار ، خلفا للواء مؤيد التميمي .

وقال مصدر مطلع ان ” الحربية كلف بمهام قائد شرطة ذي قار اضافة الى قيادة عمليات سومر التي يكون نطاق مسؤولياتها محافظات ، ذي قار ، وميسان ، والمثنى “.

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي قد اصدر مطلع الشهر الحالي امرا بتكليف الفريق الركن سعد الحربية بقيادة عمليات سومر بدلا عن اللواء الركن عماد مجهول صميدع .

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