تقنية القلب النابض في دور السينما الأوروبية

المستقلة/- سيحظى عُشاق السينما في فرنسا بتأثير صوتي غامر لم يسبق سماعه أو الإحساس به، بينما يفتتح المُجمّع السينمائي Cineum Cannes مسرحًا مميزًا مدعومًا بتقنية FLEXOUND Augmented Audio™ في تموز/يوليو 2021.

ستُضفي هذه التقنية التحسينات على كل مقعد عن طريق تزويده بصوت غامر عالي الجودة واهتزاز فعلي.

ويعد المُجمّع السينمائي Cineum Cannes هو أول دار سينما في فرنسا مُجهّزة بتأثير الصوت الغامر بنسبة 100%، وثاني دار سينما مُجهّزة بتقنية العرض بالليزر بنسبة 100%. أبدع المهندس المعماري رودي ريتشيوتي في تصميم المُجمّع السينمائي Cineum Cannes، حيث يحتوي على 12 دار سينما بسعة ما يقرب إلى 2400 مقعد بشكل إجمالي داخل بيئة معمارية مذهلة. سعيًا لتزويد الجمهور بتجارب سينمائية متميزة، دخل المُجمّع السينمائي Cineum Cannes في شراكات مع أفضل العلامات التجارية المتخصصة في مجال الصوت، مثل IMAX وDTS وDolby وFLEXOUND Augmented Audio™.

يقول الرئيس التنفيذي في Cineum Cannes فيليب بوريس: “تعمل تقنية FLEXOUND Augmented Audio™ على إنشاء اتصال بين المشاهد والفيلم. فهي تُحسّن من وضوح الحوار وتجعل المشاهد يشعر بتأثير الصوت. ونحن متحمسون للغاية لأننا أول مَن يقدّم هذه التقنية الجديدة المبتكرة في مجال الصوت بفرنسا.”

“ما من شيء يستبدل الشاشة الكبيرة. الناس متعطشون لمشاركة تجاربهم في مشاهدة الأفلام ولديهم احتياج شديد للإحساس بالتأثير الغامر الذي يُخلصهم من رتابة الحياة الطبيعية ومللها. إن تقنية FLEXOUND Augmented Audio™ تُغير الطريقة التي يريد أن يخوض بها الناس تجربة الصوت، ونفتخر للغاية بقدرتنا على الدخول إلى قارة أوروبا عن طريق مدينة كان، وهي قلب السينما الأوروبية،” صرحت جيسيكا و. كارنا، رئيسية قسم وسائل الترفيه الثابتة (Seated Entertainment) لدى FLEXOUND.

إن تقنية FLEXOUND Augmented Audio™ المُخصصة لدور السينما تتكامل مع أنظمة الصوت الحالية. في المُجمّع السينمائي Cineum Cannes، يتم تعزيز نظام الصوت DTS:X بتقنية FLEXOUND Augmented Audio™، والتي تتيح إمكانية الاهتزاز بشكل طبيعي وتوفر جودة صوت متكافئة بكل مقعد بغض النظر عن موقعه. هذه التقنية تُحسّن من وضوح الحوار والترددات المنخفضة؛ بالإضافة إلى ذلك، فهي تُمكّن عشاق السينما من الشعور بتأثير الصوت ولا تتطلّب منهم استخدام الملحقات القابلة للارتداء.

“نحن نمنح مُشغلي دور السينما ميزة تنافسية عالية القيمة بالمقارنة مع وسائل الترفيه المنزلية. ليس هناك داعٍ لمزج الأصوات أو إعادة ترميزها، لأن تقنيتنا تتكامل مع جميع أنظمة الصوت المحيطة المتوفرة بالفعل،” أدلت ميرفي هاينارو.

يتم تجهيز المقاعد في مسرح FLEXOUND Augmented Audio™ بالمُجمّع السينمائي Cineum Cannes عن طريق شركة Ferco Seating، والتي حصلت على ترخيص FLEXOUND لخمسة موديلات لديها. بالإضافة إلى ذلك، فإن شركة FLEXOUND توفر حلولاً أخرى للمقاعد؛ كما أنها أطلقت مقعد FLEXOUND Pulse™ في 2021 الذي يأتي مُجهزًا بـأول نظام صوت في السينما خالٍ من مكبرات الصوت تمامًا، ما يوفر المقعد بصوت محيطي واهتزاز كامل النطاق.