تقسيم الدوري العراقي للشباب إلى مجموعتين

المستقلة/- أجرت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قرعة دوري الشباب للموسم الحالي (2020-2021) في مقر اتحاد الكرة.

وأقيمت القرعة بحضور عضو التطبيعية أسعد لازم والأمين العام محمد فرحان، ورئيس لجنة المسابقات حيدر عوفي، بعد أن تكفلت وزارة الشباب والرياضة والهيئة التطبيعية بمصاريف إقامتها.

الدوري سينطلق في العشرين من الشهر الحالي بمشاركة 20 فريقا قسمت على مجموعتين حسب القرعة.

وتقام مباريات دوري الشباب بطريقة الدوري لمرحلة واحدة، على الملاعب النظامية وبدون جمهور، وسيتم اعتبار الفريق خاسرا في حال ثبوت تزوير في أعمار لاعبيه.

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