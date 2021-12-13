تقرير يصف استخدام الصورة الصحفية في الإعلام العراقي ب”المحتوى مسلوب الحقوق والدلالة”

المستقلة/- رصد تقرير أصدره “بيت الإعلام العراقي” تسخير الإعلام المحلي للمحتوى الصوري في إنتاج المواد الصحفية والإعلامية المختلفة. وكيفية اختياره وطريقة استخدامه وتوضيحه للقارئ، وأساليب الحفاظ على حقوق النشر للمصور الذي التقطها والمؤسسة المالكة لها.

ويركز التقرير على أهمية مكانة الصور في العمل الصحفي والإعلامي، لما لها من قدرة على توضيح النص المكتوب وجذب انتباه القُراء ومساعدتهم على فهمه، وتقديم معانٍ ودلالات إضافية له.

وتوصل تقرير الرصد الى غياب شبه تام لوضع وصف أو (تعليق Caption) على الصور المنشورة (غالبا ما يوضع أسفلها)، المفترض أن يوضح ويفسر مضمـون الصورة مثل تاريخ ومكان التقاطها، وأسماء الأشخاص الظاهرين فيها، والأبنية أو الملامح البارزة فيها.

كذلك اشر عدم الحرص على الحفاظ على الحقوق النشر الفكرية (Copyrights) من خلال عدم ذكر أسماء المصورين الملتقطين للصورة او المؤسسة المالكة لها أو مصدرها، وذلك ما أدى إلى نشر الصور ذاتها في عدة وسائل الإعلامية مختلفة بوقت متقارب، وضياع مصدر تلك الصور.

واعتبر “بيت الاعلام العراقي” ذلك يعارض قانون “حماية حق المؤلف” رقم 3 لسنة 1971 الذي يحمي حسب نص مادته الأولى “المصنفات الاصيلة في الآداب والفنون والعلوم أيا كان نوعها”، ويذكر بشكل خاص في الفقرة الثامنة من المادة الثانية حمايته لـ”المصنفات الفوتوغرافية”.

وسجل التقرير أن بعض وسائل الإعلام المرصودة تضع العلامة المائية (Watermark)الخاصة بها على جميع الصور التي تنشرها، حتى تلك التي ليست من إنتاج مصوريها أو مملوكة لمؤسسات أخرى ولم تقم بشراء الحقوق النشر الفكرية لها.

ووثق استخدام الصور الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعية دون الإشارة إلى ذلك، كما تم رصد نشر بعض وسائل الإعلام صورا لا علاقة لها بموضوع المادة الصحفية التي وضعت فيها، أو بعيدة جغرافيا عن موقع الحدث الوارد في المحتوى المكتوب في المواد الإعلامية.

وحسب التقرير فإن وسائل الإعلام استخدمت أحيانا الأرشيف الخاص بها في اختيار الصور لموادها الإعلامية دون الإشارة إلى ذلك، مما قد بما يربك القارئ ويوقعه في التباس نتيجة اعتقاده أن المادة الإعلامية قديمة.

ولوحظ أيضا أن بعض وسائل الإعلام لم تعطي اهتماما بموضوع مقاسات الصورة، حيث سجل التقرير ظهـور بعـض الأخطـاء فـي عـرض الصـور مما تسبب في تشوهها.

وحث “بيت الإعلام العراقي” وسائل الإعلام على إيلاء الصور اهتمام أكبر أثناء صناعة محتواها الإعلامي اليومي، من خلال تعيين مصورين مختصين لخلق محتوى صوري خاص بها وعدم الاعتماد على ما ينشر في وسائل الإعلام الأخرى أو ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا الصحفيين العاملين في غرف تحرير الأخبار إلى كتابة وصف خاص لكل صورة، يتضمن المعلومات الأساسية لها، ليتسنى للقارئ الاستفادة القصوى من تسخيرها في المادة الإعلامية.

وطالب أيضا بالتدقيق في اختيار الصورة وملائمتها للمادة الموضوعة فيها، ووضع معايير أكثر صرامة على المراسلين والمحررين لتحديد وخلق صور خاصة بموادهم الإعلامية.

يذكر ان تقرير الرصد استند على متابعة وتحليل خطاب عينة معيارية من وسائل الإعلام التقليدية الأكثر انتشارا لمدة 60 يوماً، ضمت عشرة مواقع ووكالات إخبارية وعشرة قنوات فضائية، بالإضافة إلى ثلاثة صحف يومية، روعي في اختيارها تمثيل كل الاتجاهات السياسية والاجتماعية، العرقية والطائفية.

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