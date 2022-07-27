تقرير : هاتف سامسونغ S23 ألترا سيكون بنفس مواصفات الكاميرا S22 ألترا

المستقلة/- كشف تقرير جديد، نشره موقع GalaxyClub، أنه من المرجح أن يأتي هاتف سامسونغ جلاكسي S23 ألترا بنفس مواصفات الكاميرا الخاصة بالتكبير المتوفرة على متن الجيل الحالي جلاكسي S22 ألترا.

التقرير يوضح أن الشركة الكورية الجنوبية تخطط للحفاظ على تقديم نفس الكاميرا من حيث دقتها 10 ميجابكسل، وكذلك مستويات تكبيرها البصرية البالغة 10 مستويات.

يشير تقرير ”جلاكسي كلاب“ إلى أنه من المتوقع أيضا أن تقوم سامسونغ بإجراء بعض التحديثات على مستوى مكونات الكاميرا نفسها لتحسين جودتها، ولكن دون المساس بمستويات التكبير أو الدقة.

المثير للجدل هو أن تقارير سابقة أكدت أن الإصدار ”الألترا“ من عائلة هواتف سامسونج جلاكسي S23 من المتوقع قدومه بمستشعري كاميرا للتكبير، وقد يحمل الآخر نفس دقة المستشعر الأول 10 ميجابكسل، بينما مستويات التكبير البصري ستنخفض إلى 3 مستويات فقط.

وأشارت بعض التقارير إلى أن المستشعر الأخير من المرجح قدومه كذلك على متن الإصدار القياسي جلاكسي S23.

من جانب آخر أشارت التسريبات إلى أن كلاً من هواتف Motorola Frontier وGalaxy S23 Ultra تتميز بنفس دقة المستشعر 200 ميجا بيكسل، إلا أن المستشعر الذي سيدعم هاتف Galaxy S23 Ultra سيأتي بتحسينات في الأداء.

ويضم هاتف Motorola Frontier مستشعر سامسونج ISOCELL HP1 بدقة 200 ميجا بيكسل، بينما قدمت سامسونج ISOCELL HP3 بدقة 200 ميجا بيكسل وتحسينات بنسبة 20% بفضل الحجم الأصغر للبيكسل بنسبة 12%.

يذكر أن التسريبات أكدت أن سامسونج تدعم سلسلة Galaxy S23 برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2 المتوقع إطلاقها رسمياً في حدث يعقد في نوفمبر، من جانب أخر تأتي سلسلة Galaxy S23 بمستشعر سيلفي بدقة 40 ميجا بيكسل.

ورجحت التسريبات أن تأتي عائلة هواتف سامسونج الجديدة بمعالج كوالكوم المنتظر Snapdragon 8 Gen 2، الذي أعلنت كوالكوم أنها ستكشف النقاب عنه خلال مؤتمر في نوفمبر المقبل، وذلك سيقدم أداء فائقا مقارنة بالجيل السابق من المعالج، كما أنه من المتوقع أن تتخلى سامسونج عن إطلاق جيل جديد من عائلة معالجاتها للهواتف الذكية Exynos، بعد أن أهدرت فرصها للمنافسة لسنوات طويلة.

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