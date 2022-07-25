مفاجأة من العيار الثقيل.. احتمالية عودة ليونيل ميسي الى برشلونة

المستقلة /- كشف تقرير صحفي، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن احتمالية عودة ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوف برشلونة مستقبلا.

وبحسب صحيفة “سبورت”، فإن المدرب الشاب تشافي هيرنانديز، طلب من خوان لابورتا، رئيس برشلونة، إعادة ميسي إلى البارسا بعد انتهاء عقده مع سان جيرمان.

وينتهي عقد صاحب ال 35 عاما مع الفريق الباريسي في صيف 2023، حيث يرغب تشافي في استقدامه قبل انطلاق موسم 2023-2024.

ويؤمن تشافي بأن عودة ميسي ستسهم في إنعاش البارسا على الصعيدين الرياضي والمالي، فضلا عن قدرة البرغوث على حل الخلافات التي نشبت بينه وبين البارسا في وقت سابق، لإغلاق صفحته الكتالونية بأفضل طريقة قبل الاعتزال.

ورحل الدولي الأرجنتيني عن ملعب الكامب نو العام الماضي بعد انتهاء عقده مع برشلونة، لينضم إلى سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعدما أمضى جل مسيرته بقميص البلوجرانا.

ورغم أن ميسي سيبلغ الصيف القادم عامه ال 36، إلا أن تشافي لا زال مؤمنا بقدرة اللاعب على تقديم الإضافة المطلوبة مع الفريق الكتالوني.