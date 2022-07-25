مفاجأة من العيار الثقيل.. احتمالية عودة ليونيل ميسي الى برشلونة

المستقلة /- كشف تقرير صحفي، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن احتمالية عودة ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوف برشلونة مستقبلا.

وبحسب صحيفة “سبورت”، فإن المدرب الشاب تشافي هيرنانديز، طلب من خوان لابورتا، رئيس برشلونة، إعادة ميسي إلى البارسا بعد انتهاء عقده مع سان جيرمان.

وينتهي عقد صاحب ال 35 عاما مع الفريق الباريسي في صيف 2023، حيث يرغب تشافي في استقدامه قبل انطلاق موسم 2023-2024.

ويؤمن تشافي بأن عودة ميسي ستسهم في إنعاش البارسا على الصعيدين الرياضي والمالي، فضلا عن قدرة البرغوث على حل الخلافات التي نشبت بينه وبين البارسا في وقت سابق، لإغلاق صفحته الكتالونية بأفضل طريقة قبل الاعتزال.

ورحل الدولي الأرجنتيني عن ملعب الكامب نو العام الماضي بعد انتهاء عقده مع برشلونة، لينضم إلى سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعدما أمضى جل مسيرته بقميص البلوجرانا.

ورغم أن ميسي سيبلغ الصيف القادم عامه ال 36، إلا أن تشافي لا زال مؤمنا بقدرة اللاعب على تقديم الإضافة المطلوبة مع الفريق الكتالوني.

اقرأ المزيد
اخبار السعودية

ايران تؤكد.. 5 جولات من المفاوضات بين طهران والرياض في بغداد كانت إيجابية

اخبار السعودية

بايدن يسعى لإنشاء تحالف سيبراني مع السعودية وإسرائيل لمواجهة ايران

اخر الاخبار

موقع طبي يحدد اهم الفوائد الصحية لـ حبة الهيل

اخر الاخبار

خبراء يحددون اهم العادات الغذائية التي تساعد على ضبط نسبة السكر في الدم

اخبار العراق

كاتب يحدد ثلاثة عوامل أسهمت في فقدان المواطن الثقة بالعملية الديمقراطية

اخبار العراق

نائب : الإطار التنسيقي يقترب من تسمية رئيس الوزراء المقبل

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

اليونسكو تدرب الصحفيات العراقيات على الأدوات الرقمية والتشريعات

اخبار السعودية

ايران تؤكد.. 5 جولات من المفاوضات بين طهران والرياض في بغداد كانت إيجابية

اخر الاخبار

موقع طبي يحدد اهم الفوائد الصحية لـ حبة الهيل

اخر الاخبار

خبراء يحددون اهم العادات الغذائية التي تساعد على ضبط نسبة السكر في الدم

اخبار العراق

كاتب يحدد ثلاثة عوامل أسهمت في فقدان المواطن الثقة بالعملية الديمقراطية

اخبار العراق

نائب : الإطار التنسيقي يقترب من تسمية رئيس الوزراء المقبل

اخر الاخبار

ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد .. اليوم الاثنين

اخر الاخبار

ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد .. اليوم الاثنين

اخبار العراق

مصدر : سباق الترشح لمنصب رئيس الوزراء انحصر بين محمد شياع و علي شكري

اخبار العراق

خبراء يحذرون من زيادة مستويات التضخم في العراق خلال الفترات المقبلة

اخر الاخبار

النزاهة : صدور 40 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال حزيران الماضي

اخبار العراق

نقابة أطباء الأسنان تحذر من منتحلين لصفة أطباء (دوارين) في المناطق السكنية

اخبار العراق

العدل : نجاحنا بتصحيح الفكر المتطرف والمفاهيم الدينية لأكثر من 1700 نزيل

اخبار العراق

العمل تشكو من ضعف استجابة القطاعين العام والخاص لتوظيف العمالة الوطنية

اخر الاخبار

تلغراف : جونسون زيارة عاصمة أوكرانيا للمرة الثالثة للقاء زيلينسكي

اخر الاخبار

التربية : آب المقبل موعداً لبدء تسجيل المواليد الجدد في الصف الأول الابتدائي

اخر الاخبار

مصرف الرافدين يوجيه باستقبال طلبات ترويج سلف المتقاعدين