تقرير : قيمة مباراة إنجلترا ضد فرنسا ستتجاوز مبلغ 2.3 مليار يورو

المستقلة/- يصادف بلوغ منتخبي إنجلترا وفرنسا كرويا قبل القمة المرتقبة بينهما في ربع نهائي كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر، بعدما شاءت الأقداء أن يلتقي الفريقين في ختام 100 عام من المواجهات المباشرة بين قطبي الكرة العالمية الأعرق.

وتبلغ قيمة مباراة إنجلترا ضد فرنسا 2.3 مليار يورو تقريباً في واحدة من أعلى المواجهات النارية في كأس العالم الحالية 2022 والتي تنتظر بطل من بين الكبار بعد اكتمال عقد المتأهلين للنسخة الحالية.

وتاريخياً التقى منتخبا إنجلترا ضد فرنسا في 31 مواجهة قبل مباراة ربع النهائي كانت أول مواجهة بينهما في مايو 1923 والتي انتهت بفوز الأسود الثلاثة بنتيجة 4- 1حيث استغرق تسجيل أول هدف في المباراة 9 دقائق فقط بعدما استطاع البريطاني جاكي هيجان التقدم لفريقه.

ويملك منتخب إنجلترا سجلاً تاريخياً حافلاً قبل مباراة ربع النهائي أمام فرنسا حيث استطاع الفوز في 17 مباراة والتعادل في 5 وتلقي الخسارة أمام الديوك في 9 لقاءات.

وسجل منتخب إنجلترا 71 هدفاً مقبل 39 لصالح فرنسا ما يمنح الأسود الثلاثة أفضلية تاريخية كبيرة قبل القمة المرتقبة.

وخلال نهائيات كأس العالم التقيا منتخبا إنجلترا ضد فرنسا في مباراتين كان نصيب الأسود الثلاثة الفوز فيهما حيث سجلوا 5 أهداف مقابل هدف وحيد.

وعلى مستوى كأس العالم تقابل المنتخبان في مرتين فقط، نسخة 1966 وفازت إنجلترا 2/0، ثم كرر الإنجليز الانتصار على فرنسا في المونديال نسخة 1982 بنتيجة 3/1.

وشهدت النتيجة الأعلى بين منتخبي إنجلترا ضد فرنسا عبر تاريخهم فوز الأسود الثلاثة بنتيجة 6-0 في المباراة التي أقيمت بينهما ودياً في مايو 1927 والتي أقيمت على ملعب الديوك.